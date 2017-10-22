Haber: Kasım ŞAHİN
25 yaşındaki T.D.ye yönelik tacizde bulunmak ve genç kızı hürriyetinden yoksun bırakmak suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sek edilen ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in her iki suçtan toplam 9 yıl hapis cezası ile yargılanacağı bilgisine ulaşıldı. Çevik’in cezaevinde, koğuş arkadaşlarına çok pişman olduğunu ve bir günde her şeyinin elinden alındığını söylediği öğrenildi.
KARISI SAHİP ÇIKTI
Olayların ardından tutuklanan Belediye Başkanı Savim Çevik’in eşi Gönül Çevik, sosyal paylaşım sitesinden paylaşımda bulunarak; “Ben eşime güveniyorum. Sonuna kadar arkasındayım” dediği de ortaya çıktı.
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