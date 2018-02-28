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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Çevik bir şirket olarak farkındalık yaratıyor

    CEZ Group’a ait bir kuruluş olan SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), 2009 yılında özelleştiği günden bu yana sektörde müşteri odaklı öncü uygulamaları, 9 yıl içinde yaptığı büyük projelerle ve iş kültüründeki değişiklerle, verimlilik esasına dayanan çalışmaları, insan kaynakları ve bilişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 10:03
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    Çevik bir şirket olarak farkındalık yaratıyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra başkanı Bekir Sami Güven SEDAŞ’ın 9 yıl olan özelleşme sürecinden bu yana değişimine ilişkin açıklamalar yaptı. Güven açıklamalarında özetle şunları belirtti.; “SEDAŞ Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde, toplam yaklaşık 20 bin kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 45 ilçe, 47 belediye, 766 köy ve 1344 mahallede, 1,6 milyon tüketiciye ve 3,4 milyon nüfusa,  1700 çalışanı ile 7 gün 24 saat elektrik dağıtım hizmeti veriyor. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), enerjinin varlığını uzaktan izleyerek kontrol etmeye yarayan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA), Mobil İş Emri Yönetim Sistemi (WFM), Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi için (MİY) projesi başta olmak üzere pek çok bilişim teknolojisi temelli yatırımlarını özelleşmeden hemen sonra başlayarak gerçekleştirdi.

    Hizmet kalitesini öncelikli hedef yapan 2017 yılında entegre yönetim sisteminin kurulumunu tamamlayan SEDAŞ, müşteri ve hizmet kalitesine odaklı yaklaşımıyla SAP IS-U ve CRM  sisteminin entegrasyonunu  sağlayan  projesini de uygulamaya aldı. Bilişim ve operasyonel sistemlerinde entegrasyon ve konsolidasyon çalışmalarını hızla yürüten SEDAŞ, bu süreçte tercih ettiği teknolojileri ülkemizde ilk ve başarılı bir şekilde uygulaması nedeni ile ödüle layık görülürken 17 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da yapılan ve 400’ün üzerinde sektör yöneticisinin yer aldığı 3. Oracle Enerji Zirvesi’nde, SEDAŞ’ın başarılı projesi ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü aldı.

    SEDAŞ 2018 YILINI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YILI İLAN ETTİ

    SEDAŞ Bölgesinde yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerinde 2016-2020 yatırım döneminde 544 Milyon TL yatırım yapmayı ve bu hedefini yüzde yüz oranında gerçekleştirmeyi planlıyor. 2017’de yatırımlarını 118 milyon TL olarak gerçekleştiren SEDAŞ, 2018 yılında da 121 Milyon TL yatırım yapacak.  SEDAŞ bölgesindeki 4 ili kapsayan Yenilenen vizyonu kapsamında  “Güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamak” amacıyla “Çevik” bir şirket olarak, 7 gün 24 saat ekipleri ile sahada görev yapıyor. SEDAŞ süreçlerini kalite, verimlilik ve müşteri memnuniyeti hedefleriyle gerçekleştiriyor. 2018 yılını “Müşteri Memnuniyeti Yılı” olarak ilan eden SEDAŞ WFM (İş gücü yönetim sistemi) projesi ile başlattığı uygulamalarla verimli ve kaliteli hizmeti öne çıkarıyor. ALO 186 Çağrı Merkezinde 125 çalışanla istihdama katkı sağlayan SEDAŞ çağrı merkezinde 2017 Yılı Ulaşılabilirlik Seviyesi’ni %99,62 taşırken,  “ilk 20 saniyede cevapladığı Çağrı” oranını  yüzde 89’a, “Cevaplama Oranını” yüzde 97’ye çıkararak, EPDK’nın koymuş olduğu performans hedefleri üzerinde bir performans gösteriyor.” dedi.     

    PAYDAŞLARI İLE ETKİN VE ÇÖZÜM ODAKLI İLETİŞİM

    Güven açıklamasında; “SEDAŞ, elektriğin güvenilir ve kaliteli dağıtımını sağlamak amacıyla 2020 yılına kadar yapacağı 544 milyon liralık yatırımının yüzde 83'lük bölümünü hat, trafo, kesici ve direk gibi elektik dağıtım hattı şebekeleri için planlıyor.SEDAŞ özel şirket statüsünde kamu hizmeti veren bir kurum olması nedeniyle yatırımcı kuruluşlar ile birlikte Valilik Koordinasyon toplantılarında yatırımları hakkında sürekli gerekli bilgilendirmeleri ve raporlamaları yapıyor. SEDAŞ yatırımlarıyla ilgili iletişimi, işbirliğini ve koordinasyonu TEDAŞ Bölge Müdürlüğü yanı sıra Bölgesindeki Belediyeler, Kamu Kurumları ve Muhtarlar gibi pek çok paydaşı ile etkin ve çözüm odaklı iletişimini en iyi şekilde sürdürüyor.”dedi  

    SEDAŞ KALİTEDE TAVİZ VERMİYOR

    SEDAŞ CEO’su Güven açıklamasının devamında şu hususlara da yer verdi;  “SEDAŞ çevre, iş sağlığı ve güvenliği, iletişim, müşteri memnuniyeti ve kalite politikaları için kurguladığı entegre kalite yönetim sistemini devreye alarak yönetim sistemi sertifikalarını da 2017 yılı sonunda aldı. Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik adımları hızla atan ve değişime ayak uyduran öncü ve çevik şirket misyonunu sürdüren SEDAŞ, enerji kesintileri sayı ve sürelerinin azaltılması için SAP üzerinde hazırladığı bakım programları ile bölgesinde arızalanan trafo sayısında yüzde 70 oranında azalma sağlayarak kesintilerle ilgili müşteri memnuniyetinin elde

    edilmesine yönelik farkındalık da yaratıyor. SEDAŞ bakım programlarında termal kamera ile şebekede artan aşırı ısınmaları ve olası arıza kaynaklarının tespitini yapıyor ve  böylece öncü bakımlarla arızaların önüne geçiyor. Hizmet kalitesi yanında  malzeme kalitesi de SEDAŞ’ın öncelikleri arasında geliyor.”dedi.  

    ÖNCE İNSAN

    SEDAŞ hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti için İnsan Kaynakları yatırımlarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda teknik eğitim merkezi yatırımı, çalışanların İSG kültürünün artırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çevre eğitimleri, kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerle insan kaynaklarının iş yapış süreçlerinde de farkındalık yaratıyor. SEDAŞ İSG için Şirket Anayasası olarak kabul ettiği 10 Altın Kuralı da işletiyor. Etik Kurulunu oluşturan ve şeffaflık ile hesap verilebilirliği de en önemli  işletme kuralı olarak uygulayan SEDAŞ, bölgesinde yaptırdığı itibar araştırması, çalışan ve müşteri memnuniyeti anketleri ile güven ve beğeni endeksinde SEDAŞ’ın konumunu ölçümleyerek, müşteri odaklı yaklaşımıyla gelecek plan ve politikalarını daha detaylı bir şekilde yönlendiriyor.  SEDAŞ bölgesinde uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri ile kamuoyunun dikkatini ve beğenisini de üzerinde topluyor. SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerindeki başarılı performansı ile  özelleşme sonrasında elektrik dağıtım şirketleri içinde sektöründe  parlayan bir yıldız olarak görülüyor.   

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