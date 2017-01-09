Çevik mesajında, “Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Gazeteciler yağmur, çamur, kar, kış demeden en zor koşullarda doğru bilgi akışını sağlamak, aksaklıkları yetkili mercilere duyurmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi çok önemli bir görevi icra etmektedirler. 15 Temmuz’da ülkemizde yaşanan ihanet sürecinde basının gücü bir kez daha kendini göstermiş, kahraman milletimiz gibi vatanını seven gazeteci çalışanlarımız da, demokrasi adına muhteşem bir duruş sergilemiştir. Tüm zor koşullar altında fedakarlık göstererek, zamanında ve doğru bilgiyi, manipülasyonlara yer vermeden, vatan sevgisi duygusuyla Milletimize ulaştıran ve Milletimizin sokaklara inerek vatana ve demokrasiye sahip çıkması noktasında büyük payları olan bütün gazetecilere teşekkürlerimi sunuyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajansı (BMA)