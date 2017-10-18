Haber: Semih BAYKAL

İlimiz Mudurnu İlçesinde ikamet eden 23 yaşında olduğu öğrenilen T. D. isimli genç bayanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik ile ilgili olağanüstü toplanan AK Parti Bolu İl Teşkilatı, Saim Çevik hakkında beklenen kararı verdi. İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik’in parti misyonuyla örtüşmediği ve davaya halel getireceği belirtilerek ihraç edildiği duyuruldu.

AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bolu-Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik Ak Parti den ihraç edilmiştir.

Çevik hakkında öne sürülen iddialar üzerine il yönetim kurulumuz aynı günü 17.10.2017 Salı saat 19.00’da toplanmış ve Saim Çevik disiplin kurulana kesin ihraç talebiyle sevk edilmiştir.

Saim Çevik Parti disiplinin kurulunun aldığı karar ile partimizden ihraç edilmiştir.

Ak Parti misyonuyla örtüşmeyen ve partimiz davasına halel getirecek hiçbir isimin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir.

Nitekim iddiaların akabinde- dakikalar içinde- Bolu İl Teşkilatımız hemen harekete geçmiş ve tek gündem maddesiyle toplanmıştır. Çevik hakkında çıkan iddialar konun hassasiyetine binaen anında dikkate alınmış ve Çevik partimizden ihraç edilmiştir.

Adli makamlara intikal eden konunun bundan sonrada takipçisi olacağımızı belirtir kamuoyuna saygı ile duyururuz.”