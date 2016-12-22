Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Türkiye Diyanet Vakfı Mudurnu Şube Başkanlığı, ÖNDER, İHH ve İYC Mudurnu Şube Başkanlığı’nın destekleriyle Mudurnu’dan Halep’e yardım kampanyası başlatıldığını belirterek, Mudurnu’ya yakın tüm çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların, özellikle de Taşkestililerin konuya duyarlılık göstermesini istedi. Başkan Çevik, “Bir adım ötemizde topraklar feryat, kan ve gözyaşına doydu. Bugün Halep'i insanlığı yaşatmak için yardım kampanyası başlatıyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın yardım paketlerini Belediyemize getirmesini rica ederiz. Duyarsız kalmayalım, sözümüz nazımız geçen herkese ulaşalım. Halep’e ses verelim ” dedi.

Hangi Yardımlar Yapılabilir

Kıyafet, bakliyat, ayni ve nakdi yardımların kabul edildiğini belirten Çevik, bir çuval unun Mudurnu’dan Halep’e kadar olan maliyetinin, nakliyesi dahil 60 TL olduğu bilgisini de verdi. Kampanyanın 23.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar süreceği öğrenildi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)