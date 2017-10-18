Haber: Kasım Şahin

İddiaya göre işe girmesinde yardımcı olması için Bolu’ya gelen Tuğba D. İsimli kadınla Bolu’da buluşan Saim Çevik, daha sonra bir otelin restoranına aynı kadınla yemeğe gitti. Kadının otelde fazla alkol alması üzerine evde üvey babasının yaşadığı ve kendisine kızacağını söyledi ve Taşkesti’ye dönmek istemedi. Çevik bu sözlerin üzerine kadını Postane Caddesi’nde bir akrabasının evine götürdü. Kadını eve yerleştirdikten sonra lavaboya girdiği sırada Tuğba D. Kendini evin balkonunda aşağı attı. Lavabodan çıkınca kadını göremeyen Çevik, balkondan dışarı baktığından Tuğba D.’yi yerde yatar vaziyette buldu.

Kadının yanına inen Çevik, tekrar eve çıkardıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kadın ise Çevik’in evden ayrılmasından sonra vatandaşlara tacize uğradığını söyleyerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri ifadesini almak üzere kadını karakola götürdü. Tuğba D., kendisini taciz ettiğini iddia eden Başkan Çevik’ten şikayetçi oldu. Çevik dün akşam saatlerinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çevik, ‘Cinsel istismar ve Hürriyeti yoksun kılmaz’ suçlarından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçu ile tutuklandı. Çevik geniş güvenlik önlemleri altında Bolu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

MAHKEME SÜRERKEN İHRAÇ EDİLDİ

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Çevik, hakim karşısındayken bir şok daha yaşadı. AK Bolu İl Başkanlığı’nda toplanan disiplin kurulu, Çevik’i partiden ihraç etti. Çevik için AK Parti Bolu İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Bolu-Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik Ak Parti den ihraç edilmiştir.

Çevik hakkında öne sürülen iddialar üzerine il yönetim kurulumuz aynı günü 17.10.2017 Salı saat 19.00’da toplanmış ve Saim Çevik disiplin kurulana kesin ihraç talebiyle sevk edilmiştir.

Saim Çevik Parti disiplinin kurulunun aldığı karar ile partimizden ihraç edilmiştir.

Ak Parti misyonuyla örtüşmeyen ve partimiz davasına halel getirecek hiçbir isimin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir.

Nitekim iddiaların akabinde- dakikalar içinde- Bolu İl Teşkilatımız hemen harekete geçmiş ve tek gündem maddesiyle toplanmıştır. Çevik hakkında çıkan iddialar konun hassasiyetine binaen anında dikkate alınmış ve Çevik partimizden ihraç edilmiştir.

Adli makamlara intikal eden konunun bundan sonrada takipçisi olacağımızı belirtir kamuoyuna saygı ile duyururuz.