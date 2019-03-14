

Çevik kuvvetin önünde infaz

İlimiz Gölyüzü Mahallesi’nde iki şahıs arasında çıkan tartışma sonucu şahıslardan biri yanında getirdiği tüfekle diğerı şahsı yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Haber: C. Kutay Aykan

Olay yerinden Bolu Pazarının kurulduğu alana doğru kaçan şahsı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki polisler tarafından kıskıvrak yakaladı. İlimiz merkezi Gölyüzü Mahallesi Ağdalı Sokakta bulunan Ağda Camii önünde akşam saatlerinde adlarının Y.D. ve M.K. olduğu öğrenilen iki şahıs bir ev alım satım meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 29 yaşındaki Y.D. yanında getirdiği uzun namlulu pompalı tüfekle 35 yaşındaki M.K.’nin bacaklarına iki el ateş ederek yaraladı. Olay yerinden pazar yerine doğru tüfekle beraber kaçan şahsı farkeden Bolu Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Y.D.’yi Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde kıskıvrak yakaladı. M.K. ‘yı silahla yaralayan Y.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı M.K ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silahlı saldırının altında ikili arasında bir ev alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlık yattığı belirtildi. Y.D.’nin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.