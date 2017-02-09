Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi ve müdürleriyle beraber hastaları ziyaret eden Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları Başkan Çevik ile uzun süre sohbet etti. Burada kısa bir açıklama yapan Çevik, “Değerli dostlar 15 yıl önceki hastanelerle bugünkü hastaneler arasındaki farkı gördüğümüzde başka hizmetleri görmeye gerek duymuyorum. Ülkemizin her bir noktasına hizmet götüren, eğitimden sağlığa saymakla bitmeyen bu hizmetleri vatan aşkıyla millet aşkıyla yapan, devletimizi yöneten devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Tedavi gören hastalarla yakından ilgilenerek sorunlarını dinleyen başhekim ve ekibine teşekkür eden Saim Çevik hastalara acil şifalar diledi.