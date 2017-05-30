Haber: BMA

Taşkesti Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlemiş olduğu yılsonu sergisi programına katılan Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Halk Eğitim Merkezi çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurs yelpazesini her geçen yıl artıracaklarını belirtti. Başkan Saim Çevik, sergide yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bir yıl boyunca verilen emek ve gayretin sonucu olarak kurslarımızda sertifika alan öğrencilerimizin el emeği eserlerini ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle öncelikle bütün kursiyerlerimizi kutluyorum. Kurslarda elde edilen bilgiler ve tecrübeler kursiyerlerimiz tarafından iş hayatına taşınmalıdır. Başta ülkemiz daha sonra beldemizin kalkınması için bu şekilde eğitimler, ancak toplum olarak desteklendiği taktirde bir anlam kazanacaktır. Taşkesti Belediyesi olarak kursiyerlerimize gereken desteği sağlayacağımızın sözünü vererek emeği geçen bütün usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum."

Başkan Çevik, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri ilgiyle inceledi. Kursiyerlerle ve sergiye katılanlar ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Çevik ayrıca, kursiyerlere teşekkür sertifikalarını takdim etti.