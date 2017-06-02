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02 Haziran 2017 Cuma
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    • Çevik’den yaşlılara ve mahallelere ramazan ziyareti

    Mudurnu Taşkesti beldesi Belediye Başkanı Saim ÇEVİK, yoğun iş temposunun yanı sıra Ramazan Ayı’nda iftar sonrası yaşlı ,hasta ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor.

    02 Haziran 2017 Cuma 03:25
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    Çevik’den yaşlılara ve mahallelere ramazan ziyareti

    HABER:BMA

    İftar sonrasında yaşlı , hastalara ve mahallelere ziyaret gerçekleştiren Mudurnu Taşkesti Belediye Başkanı Saim ÇEVİK, ekibiyle birlikte yaşlı, hasta vatandaşlara ve çat kapı  Mahalle sakinlerinin evlerine misafir oluyor.

     Gittiği mahallelerde ilgiyle karşılanan Başaralı belediye başkanı ÇEVİK, mahallelinin sıkıntılarını ve önerilerini dinliyor. Gerekli çalışmaların yapılması için birimlere talimatlarını da veren ÇEVİK, mahallelerde yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve belli program çerçevesinde tüm sorunların çözüleceğini ifade ediyor.

    “ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

    Göreve geldikleri günden itibaren halkın içinde olmaya ve halk odaklı projeler üretmeye çalıştıklarının altını çizen ÇEVİK, “İftar yemekleri sonrasında mahallelerimize yaptığımız ziyaretler memnuniyetle karşılanıyor” dedi. Bugüne kadar hiçbir Belediye Başkanı seçim zamanları dışında mahallelere ziyaret gerçekleştirmediğini söyleyen ÇEVİK, “Bunları bizlere mahallelerde ki hemşerilerimiz söylüyor. Bizlere teşekkür ediyor. Bizler de en uzak mahallede dahi olsa hemşerilerimizi ziyaret ederek, dertlerini dinliyor çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

    HASTALARIMIZA VE YAŞLILARA ÖNEM VERİYORUZ

    Hastalara ve Yaşlılara önem verdiklerini ifade eden  Saim ÇEVİK  Hastaların yüzünde tebessüm oluşturmak ve dualarını almak istediklerini belirterek, "Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde Taşkesti Sağlık merkezinde tedavi gören hastalarımızı ziyaret ederek onlar ile hasbihal ettik. Asıl amacımız onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturma ve dualarını almaktır. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

    TÜM MAHALLELER ZİYARET EDİLECEK

    Gece geç saatlere kadar ziyaretlerin sürdüğünü ve Ramazan Ayı boyunca ve sonrasında tüm mahalleleri ziyaret etme isteğinde olduğunu vurgulayan ÇEVİK, “Amacımız halkımıza dokunarak, onlar ile birlikte olmak, dertlerine çözüm aramaktır. Ramazan Ayı’ndan sonra da belirli zamanlarda mahallelerimize ziyaretlerimiz devam edecektir” diye konuştu. Çevik’e gerçekleştirdiği ziyaretlerde Belediye İdare amirleri ve AKP teşkilatı da eşlik etti.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Taşkesti, Beldesi, Belediye, Başkanı

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