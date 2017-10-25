Haber: Semih Baykal

Hakkındaki soruşturma ve mahkeme süreci tamamlanıncaya kadar görevden el çektirilen Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in yerine görev yapacak belde belediye başkanının belirlenmesi için Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ile Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'nın başkanlığında, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'den oluşan Komisyonistişare çalışmalarını tamamladı. İstişare çalışmaları sonucunda Taşkesti Belediye Meclisinde yapılan seçim ile Belediye Meclis Üyesi Efrayim Özdemir’in vekaleten Belediye Başkanı seçilmesine karar verildi.