Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, “Bolu’muzun gururu, kıymetli Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’i ziyaret ederek çalışmalarımız ve yapılacak projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Bakan Yardımcımızın bölgemiz için göstermiş olduğu ilgi ve alaka son derece fazla. Kendisine duyarlılıklarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HASTANE- AMBULANS- OKUL

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in, Taşkesti’ye büyük önem verdiğini ve yapılan hizmetlerde sürekli destek olduğunu belirten Başkan Çevik, “Bakan Yardımcımızdan söz aldık. İnşallah Taşkesti’ye bir İmam Hatip Lisesi, 112 helikopter ambulansı ve hastane kazandıracağız” diye konuştu. BMA