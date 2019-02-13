Çevik’ten “tosun”göndermesi

Haber: C. Kutay AYKAN

Taşkesti eski Belediye Başkanı Saim Çevik, 31 Mart Yerel Seçimleri için Demokrat Parti’den Belediye Başkan Adayı oldu. Aday olmasının ardından sosyal medyada seçilmesi halinde gerçekleştireceği çalışmaları paylaşan Taşkesti Belediye Başkan Adayı Çevik, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

“HİÇBİR YATIRIMCIYA PEŞKEŞ ÇEKECEK YOLUMUZ, SUYUMUZ KALMAMIŞTIR”

Sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Saim Çevik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “2009-2014 yıllarında yani bizden önce 5 yıl beldemizi köye çeviren Tosunlar mahallemize kamyon şasesinden bir köprü, mandıra mahallemize bir adet çeşme yapmıştır. Şimdilerde ise işletme binalarını yıkıp TOKİ yapacakmış. TOKİ için 100 dönüm arazi anlaşması yapıldı, haberi yok galiba. İşletme binalarının projesi belediyeye ait işyeri ve iş merkezi olarak hazırlanmıştır. Bu günden sonra da hiçbir yatırımcıya peşkeş çekecek yolumuz, suyumuz kalmamıştır, verilmeyecektir. Kezban yenge su parası öderse herkes ödeyecek. Zenginden su parası almayıp vatandaşımdan parke taşına para almıştır. 10 bin metre bordür ve parke taşı döşedik, kim bir lira ödemiş?.. Bizim yaptıklarımız saymakla bitmez, laf üretmekle değil hizmet üretmektir. Samimiyet insanlara tepeden bakmakla olmaz. Bir de dört yıllık görev sürem boyunca bir kere gelip memleket için şunu da yapalım diyemeyenleri halkımın vicdanına bırakıyorum. Sözüm yaptığım devasal projelerin hayalini bile kuramayanlara.”

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 09:48