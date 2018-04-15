banner128

15 Nisan 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çevirmeden kaçtı ama Ercan’dan kaçamadı

    Bolu’da Mehmet Akif Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, uygulama noktası bekleyen araca çarptı.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 23:06
    Bu haber 103 kez okundu
    Çevirmeden kaçtı ama Ercan’dan kaçamadı
     Haber: Semih Baykal

    İlimiz Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan Polis ekipleri bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarı çekti. Polisin ihtarını dikkate almayan motosiklet sürücüsü uygulama noktasında bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü motosikletini orada bırakıp koşarak kaçmaya başladı. O esnada uygulama noktasında bulunan Motorize Trafik Polisi Ercan Bayraktar hemen kaçan sürücünün peşine düştü. Polis Ercan Karabağ Parkında kaçan sürücüyü yakalayarak yere yatırdı ve kelepçe vurdu. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti, motorunda da plakası olmadığı için kaçtığı öğrenilirken çarptığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Mehmet, Akif, Bulvarı, üzerinde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım SEÇİM ATMOSFERİNE GİRERKEN BOLU’DA DURUM
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da Uluslararası Seramik Sanatcılarıyla…
  • Suat Tosun Suat Tosun VAHŞİ YAŞAMIN NÜFUS SORUNSALI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KİM BU KADINA ENGELLİ DİYEBİLİR ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TACİZ VE DÜŞÜNCE
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNÜN KUTLU OLSUN POLİSİM
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan HER RENGİN BİR DİLİ VAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İhanet dansları
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL - METEHAN VE HAKAN’DAN ÖZÜR
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124