Haber: Semih Baykal

İlimiz Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde trafik uygulaması yapan Polis ekipleri bir motosiklet sürücüsüne dur ihtarı çekti. Polisin ihtarını dikkate almayan motosiklet sürücüsü uygulama noktasında bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü motosikletini orada bırakıp koşarak kaçmaya başladı. O esnada uygulama noktasında bulunan Motorize Trafik Polisi Ercan Bayraktar hemen kaçan sürücünün peşine düştü. Polis Ercan Karabağ Parkında kaçan sürücüyü yakalayarak yere yatırdı ve kelepçe vurdu. Motosiklet sürücüsünün ehliyeti, motorunda da plakası olmadığı için kaçtığı öğrenilirken çarptığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.