“Ceviz Ağacı” vizyona girmeye hazırlanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın ikinci uzun metraj filmi olan “Ceviz Ağacı”nın çekimleri 2018 yılı Eylül ayında ilimiz Göynük ilçesinde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortak yapımcılığında çekilen filmin Mayıs ayında yapılacak galası koronavirüs dolayısıyla sinemaların kapatılması neticesinde ertelenmişti. Ceviz Ağacı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “39. İstanbul Film Festivali” kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Festivalin “Ulusal Yarışma” kategorisinde yarışan filme ilişkin Sakıp Sabancı Müzesi'nde kurulan açık hava sinemasında yapılan gösterim öncesi açıklamada bulunan Soysal, “Hayati” karakteri üzerinden ilerleyen yapımın önceki filmlerinin bir devamı gibi düşünebileceğini söyledi.

“FİLMİN YAZIMI YAKLAŞIK 4-5 YIL SÜRDÜ”

Filme başlamadan önce edebiyat üzerine de okumalar yaptığını belirten Sosyal açıklamasında ayrıca, “Bir yazarın özellikle modern dönemde yazma serüveni nasıl tıkanıyor konusunu da ele aldım. Bütün bu noktalar kesiştiğinde Ceviz Ağacı gibi bir hikaye ortaya çıktı. Ama filmin yazımı yaklaşık 4-5 yıl sürdü. Farklı yazar arkadaşlardan diyaloglar konusunda da destek, danışmanlık aldım” dedi.

Soysal, filmin sonbahar döneminde ya da Aralık ayında sinemalarda gösterime girebileceğini sözlerine ekledi.

FİLM HAKKINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortak yapımcılığında Bolu'nun Göynük ilçesinde çekilen "Ceviz Ağacı"nın sanat yönetmenliğini Natali Yeres ve Nezihe Ateş, ses tasarımını Mohsen Roshan, kurgusunu Mostafa Khergehpoosh ve renk tasarımını Hootan Haghshenas yaptı. Film, Balkon Film'in yapımcılığında hayata geçirilirken, senaryoyu da kaleme alan Soysal'a, görüntü yönetmeni olarak Vedat Özdemir eşlik etti. İran'daki Farabi Sinema Kurumu'nun destekleriyle post prodüksiyonun tamamı İran'da gerçekleştirilen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Mert Yavuzcan, Kübra Kip, Şebnem Dilligil, İskender Altın ve Rıza Akın yer alıyor.

Filmin konusu ise özetle şöyle: “Yazma yeteneği körelirken evliliği de çökmekte olan yazar Hayati, babasının evinde, bahçedeki kurumuş ceviz ağacını canlandırmayı takıntı haline getirmiştir. Hayati'nin, babasının ölümü ve geçmişini kurcaladıkça yalnızlığı daha da derinleşirken, eşinin bir ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle yıkılır. Yine de zayıf kişiliğinden dolayı kendinden beklenen şiddetli tepkiyi veremeyen ve hayatı gittikçe azaba dönüşen Hayati, yakın arkadaşının nişanlısıyla tanışır.”