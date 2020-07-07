Ceviz büyüklüğünde dolu ulaşımı aksattı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika boyunca aralıksız olarak süren dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Yeşil alanlarda da etkili olan dolu yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar dakikalarca yağışın geçmesini bekledi.