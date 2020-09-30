Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı



HABER:Erdal Tanrıverdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Bolu’da 29 Eylül 2020 tarihinde dolu ve yağmur yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde insanlar zor anlar yaşadı.Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu. Bolu'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. İl merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak etkili olurken, Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri de sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Mudurnu ilçesinde ise sağanak ve kısa süreli dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Mudurnu İlçemize bağlı Yüzüncüyıl ve Bostacıları köyü doludan en çok nasibini alan yerleşim yerleri oldu.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 00:44