Ceviz fidanları toprakla buluşturuldu

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından, öğrencilerin uygulamalı eğitim gördükleri Uygulama ve Araştırma Sahasına Bolulu çiftçilerin bağışladığı fidanların dikimi yapıldı. Bolunun ceviz yetiştiricisi çiftçilerinin BAİBÜ’ye hediye ettiği yüz adet aşılı ceviz fidanı toprakla buluştu. Fidan dikim etkinliğine; Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, Fakülte Sekreteri Sadettin Fırat ile akademik ve idari personel katıldı. Dekan Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, fidan bağışında bulunan Savaş İnce’ye teşekkür etti.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin uygulama ve araştırma sahası ile 30 dönüm civarındaki ceviz bahçesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Turan Karadeniz, “Bu sahalarda meyve koleksiyon bahçeleri oluşturuyoruz ve bunların Bolu’ya adaptasyonun nasıl olduğunu araştırıyoruz. Bir hayırseverimiz de bize 100 fidan bağışladı, bu fidanları da koleksiyon bahçemizde değerlendiriyoruz. Yine bahçemize diktiğimiz fernor ve çetnır çeşidi, bunlar geç yapraklanıyor. Bolu için tavsiye edeceğimiz de bu geç yapraklanan ceviz çeşitleri. Hem geç yapraklanıyor, hem fernor erken hasat ediliyor ve mevsim içerisindeki soğuklardan etkilenmiyor. Fernor ve çetnır çeşitleri ve bugün diktiğimiz fidanlar ile bahçemizde alan genişletmeleri de yaparak denemelerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BOLU, CEVİZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN YERLERDEN BİRİ”

Cevizin çok önemli özel bir durumunun olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karadeniz, cevizin ilkbaharın geç soğuklarından çok fazla etkilendiğini, dolayısıyla her sene tesis edilen fidanlıkların bu soğuklar yüzünden zarar gördüklerini anlattı. Ceviz üretimi için en uygun yerlerden birinin Bolu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karadeniz, “Bolu, ceviz üretimi için uygun bir iklime sahip. Yalnız zirai don sebebiyle çok yüksek yerlerinden ziyade 800-900 metreler ideal bölgeler olarak düşünülüyor” dedi.