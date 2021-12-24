Çevre bilinci ile ilgili sunum yapıldı



Haber: Ceylan Beykoz

Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde, Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyeleri Fulya Kırımoğlu ve İsmail Öztaş öğrencilere atıklar hakkında bilgi verdi. Kırımoğlu, tüm bireylerin sürdürülebilir kalkınma ve atık yönetimiyle ilgili bilgili olması gerektiğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Kadir Torun’da yaptığı açıklamada "Dernekten okulumuzda öğrencilere yönelik cam şişeler, plastik, naylon, kağıt ve evsel atıklarla ilgili bilgilendirme yapılması istendi. Öğrenciler, bu konuda bilgilendirildi. Çevre bilinciyle alakalı sunum yapıldı." dedi.