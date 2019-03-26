Çevre dengesi kafesler kuruldu

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çam kese böceklerine karşı doğal mücadele çalışması başlatıldı. Başlatılan biyolojik mücadele çalışması kapsamında çok sayıda kafes doğaya bırakıldı.

HABER:Gönül Olutürk

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında Yürse bölgesindeki sahalarda 20 çevre dengesi adası ve kafesi kuruldu. Havaların ısınmasıyla Mudurnu Dokurcun kara yolu güzergâhındaki çam ağaçlarında çam kese böceği görülmeye başlandı. Çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mücadele kapsamında Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada ekolojik denge adaları ve kafesler oluşturuldu. Mudurnu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yüksel Özcan, çam kese böceğiyle mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Yüksel, yaptığı açıklamada, çam kese böceğinin çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, bu doğrultuda doğal mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında çevre dengesi adaları ve kafesler oluşturduklarını aktaran Yüksel, bu şekilde çam kese böceklerini kontrol altına aldıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 16:31