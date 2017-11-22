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22 Kasım 2017 Çarşamba
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    • “Çevre Dostu” oldular, sertifikayı aldılar

    Bolu Belediyesi ve Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen ‘Çevre Dostu’ Projesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, ‘Çevre Dostu Sertifikası’ almaya layık görülen kamu kurumu, sağlık kuruluşları ve sanayi tesislerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

    22 Kasım 2017 Çarşamba 10:33
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    “Çevre Dostu” oldular, sertifikayı aldılar

    Haber: BMA

    Çevre konusunda farkındalık oluşturmak, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinin, turizm tesislerinin, apartman ve site yönetimlerinin, kamu kurumlarını, eğitim kurumlarının ve sağlık kuruluşlarının çevre ile ilgili yaptıkları yatırımları ve çevresel yönetime ilişkin girişimlerini teşvik etmek ve bu yöndeki çalışmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Çevre Dostu’ projesi kapsamında sertifikaya layık görülen kuruluşlara ‘Çevre Dostu Sertifikaları’ verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika takdim törenine, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, sertifika almaya hak kazanan sağlık kuruluşları, sanayi tesisleri ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. Sertifika takdim töreninden önce bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Kazgan, proje ile ilgili bilgiler vererek sertifika almaya hak kazananları kutladı.

    “Destek veren tüm kuruluşlarımızı kutluyorum”

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Çevre Dostu Projemize duyarlılık gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Bolu Belediyesi olarak bizim bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın tamamı çevre projesidir. Bolu, %65’i ormanlarla kaplı, 200 kadar göl ve göleti olan muazzam bir coğrafya. Dört mevsimin doyasıya yaşandığı bir il. Bizde Bolumuzda bu doğa ile bütünleşmiş, su ile bütünleşmiş bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Göreve ilk geldiğimizde Bolu'nun tüm kanalizasyonu büyük su deresine bırakılıyordu. Bırakın derede yaşamı, derenin yanından bile geçilemiyor hatta tarım arazileri bile bu su ile sulanıyordu. Kollektör hattı ve arıtma tesisimizle büyük su deresini temizledik. Ve tekrar balıklar yaşamaya başladı. Yıllarca ölü olan büyük su deresi hayat buldu can buldu. Ben buradan bir kez daha hayata geçirdiğimiz tüm projelerde emeği geçen işçimizden memurumuza, müdürlerimizden başkan yardımcılarımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız 'Çevre Dostu' projemize destek verdiği için Sanayi ve Sağlık kuruluşlarımızı da ayrıca kutluyorum”

    Konuşmaların ardından ‘Çevre Dostu Sertifikası’ almaya hak kazanan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş, Balorman Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez ve Köroğlu Üniteleri, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve AİBÜ İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Bolu, Çevre, Şehircilik

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