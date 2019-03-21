HABER: BMA

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonuyla yürüten küresel gıda lideri Barilla'nın, tarladan sofraya çevre konusundaki başarılı çalışmaları bir kez daha tescillendi. Bolu fabrikası da dahil olmak üzere, dünya çapında toplam 28 tesisinde ürettiği ürünleriyle, her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan küresel gıda lideri Barilla, dünyada ve Türkiye’de büyümesini sürdürürken, çevreyi koruma hedefli yatırımlarına da devam ediyor. Çalışmalarını “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonu ile yürüten Barilla, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda “Çevre Dostu” sertifikası almaya hak kazandı.Sağlıklı ve erişilebilir gıda ve beslenme, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında küresel ölçekte öncü çalışmalar yürüten şirket, Bolu’daki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve çevresel yönetime ilişkin uygulamaları doğrultusunda “Çevre Dostu” sertifikasını almaya hak kazandı.

Üretim çalışmalarını kurucusu PietroBarilla'nın "Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz" prensibi ile gerçekleştiren Barilla Gıda, sürdürülebilirlik çalışmalarını tarladan sofraya; insanların, gezegenin ve toplumun esenliği başlıklarında uyguluyor. Bolu’daki üretimini kuruluşundan bugüne insan ve çevre dostu iş modeli çerçevesinde yürüten şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyor.

Çevre dostu uygulamalarıyla son 7 yılda makarna fabrikalarında ürettiği her bir ton makarna için su tüketimini yüzde 23, sera gazı emisyonunu ise yüzde 29 oranında azaltan Barilla Gıda, tam buğday ve baklagiller içeren sağlıklı ürünleriyle tüketicileri sağlıklı ve sürdürülebilir yaşama teşvik ediyor.