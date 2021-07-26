Çevre Düşmanları Boş Durmadı

Haber: C. Kutay Aykan

Çevreyi çöpler ve atıklarla kirleten sorumsuz kişiler bayramda da boş durmadılar. Bu sefer evsel çöplerinin yanında kurban atıklarını da boşaltıp gitmişler. Havaların sıcak olması beraberinde kötü kokuyu yoldan geçilemeyecek kadar yayıyordu. Bayramın birinci günü akşamı otoban köprüsü yanındaki boşluğa 4 adet büyükbaş hayvan kafası, işkembe ve bağırsaklarından oluşan atıklar boşaltılmış. Kafalarındaki kulak numaralarının üçü alınmış ancak birini unutmuşlar. 133 kulak numaralı büyükbaş hayvanın atıklarını halkın sağlığını bozacak şekilde yol kenarına atanlar araştırılıp bulunmalı.

Sonrasında ise Çömlekçiler köyü muhtarı belediye temizlik işlerini arayarak halkın sağlığını tehdit eden atıkları kaldırılmasını sağladı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 14:24