Çevre katliamı ile ilgili ilk resmi açıklama

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Merkeze 100 kilo metre mesafede bulunan Göynük İlçemize Bağlı Çatak Köyü kırsalında yer alan Çatak Barajı Gölet’inde meydana gelen balık ölümleri çevre halkını tedirgin etti. Aksa Enerjiye ait Termik Santralin su ihtiyacı için kullanılmak üzere 10 hektarlık alanda oluşturulan Çatak Barajı göletinde yaşanan balık ölümleri çevre katliamına dönüştü.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Vekili Resul Deveci açıklamalarda bulundu. Çatak Barajını besleyen dereye deşarj yapan işletmelerde İl Müdürlüğü personelince inceleme ve denetimlerin yapıldığını belirten Deveci “İlimiz, Göynük İlçesi, Bölücekova Köyü’nde bulunan Çatak Barajında yaşanan balık ölümleri ile ilgili olarak ulusal ve yerel basında çıkan haberler üzerine Valilik Makamının talimatları ile derhal harekete geçilerek 25/05/2020 tarihinde Çatak Barajı ve Dedeler Köyü civarında, özellikle bu bölgede faaliyet gösteren ve Çatak Barajını besleyen dereye deşarj yapan işletmelerde İl Müdürlüğümüz personelince inceleme ve denetimler yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince mahallinde yapılan incelemede Çatak Barajının çeşitli noktalarında ölü balıklara rastlanılmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından balıkların ölüm nedeninin tespiti için balıklardan numune alınıp Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir. Bakanlığımızca yetkilendirilmiş laboratuvarda analizleri yaptırılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, atıksu numuneleri alınmıştır. Denetim esnasında herhangi bir kaçak deşarja rastlanmamış olup atıksu arıtma tesislerinin çalışır vaziyette olduğu görülmüştür. Laboratuvardan gelecek analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılacaktır. Konu yakından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 16:59