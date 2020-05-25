Çevre katliamına Vali el koydu

Haber: C. Kutay Aykan

İlçeye bağlı Bölücekova köyünün Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölünün kıyısında çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler hakkında inceleme başlatan Vali Ahmet Ümit olay mahalli olan Bölücekova Köyü Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölüne incelemelerde bulunması ve durumu yerinde tespit etmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini gönderdi. Söz konusu alanda incelemede bulunan her iki müdürlüğe ait ekipler gölden, ölü balıklardan ve çevredeki topraktan numune aldı.

VALİ ÜMİT EL KOYDU

Çevre katliamının duyulmasını n ardından hemen olay hakkında bilgi alan Bolu Valisi Ahmet Ümit gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Ümit açıklamasında, “Olayı haber alır almaz hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürüne, hem de İl Tarım ve Orman Müdürümüze talimat verip olay yerinin detaylı olarak incelenmesini istedim. Her iki müdürlüğümüz uzmanları konuyla ilgili çalışmaları yapıyor. Gerekli numuneler alındı ve süreç başlatıldı. Bu çevre katliamının sebebini mutlaka ortaya çıkaracağız ve eğer bir kusur veya duyarsızlık varsa asalar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlayacağız. Fakat uzman raporu ve numune tahlil raporları gelmeden bir şey söylemek yanlış oldur. Çevre bizin en hassas olduğumuz konulardan birisi. Bu hassasiyetimizin gereğini de yaparız” ifadelerini kullandı.

MUHTAR MUSTAFA ÖZGÜR

Bölücekova köyü Muhtarı Mustafa Özgür yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine durumu kaymakamlığa bildirdiğini belirterek, "Kaymakamımız gereken yerlere söylemiş. İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler. Burada kontrol yaptık. Su ve balık numunesi alındı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden geldi, numune aldılar. ÖlümlerE neyin neden olduğu belli değil. Şu anda sonuçlar bekleniyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ EŞREF YILMAZ

Çevrede bekçilik yapan 50 yaşındaki Eşref Yılmaz, hayvanlara yazık olduğunu söyleyerek, “Yukarıdan aşağı komple baktım gerçekten çok büyük bir ölüm var. Her taraf balık ölüsü. Bunların birazının fotoğrafını çektim, paylaştık. Bunu muhakkak bir yere duyurmamız gerekiyor ki bunlara bir çare bulunsun. Yazık, günah bu hayvanlara, ölüyorlar burada. O yüzden ben de paylaştım. Sadece suların pis olduğunu görüyoruz. Gelen su da simsiyah. Siz de gördünüz. Bu suyun kenarında, bizim şebeke suyumuz var. Yukarıdan gelen pis suyun kenarında, şebeke suyumuz var. Bizim esas konumuz bu. Biz bu suyu içiyoruz köy olarak. Buna da bir çare bulunmasını istiyoruz. Üstelik sebze yapıyoruz yukarıdan gelen pis suyla. Domates, biber ne varsa yapıyoruz. Bunları yiyip, tüketiyoruz. Bunun da bize zararı olabilir. Çünkü, su gerçekten pis. Arıtılmış mı arıtılmamış mı onu da bilmiyoruz” dedi.

Öte andan çevreye kökü kokuların yayılmasına neden olan ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Sazan Balığı olduğu belirtildi.