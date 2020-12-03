Çevre kirliliği hakkında açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen At Yaylası mevkiindeki çöp görüntüleri başta doğaseverler olmak üzere birçok vatandaşın tepkisini çekti. 7 köyün ortak kullandığı At Yaylası mevkiinde hayvanların otlamak için kullandığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyalarına köylüler büyük tepki gösterdi. Söz konusu görüntülerin gündeme gelmesi sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Çevre kirliliği ile ilgili yapılan denetim ve incelemeler sonrasında alan temizlendi.

“YASAL İŞLEM UYGULANACAKTIR”

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt yazılı bir basın açıklaması yaptı. İl Müdürü Kurt yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mahallinde yapılan incelemede At Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alanlarda kim ya da kimler tarafından atıldığı belirlenemeyen plastik, araç lastiği, inşaat atığı vb. atıklar ile evsel atıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Çevre kirliliğine sebep olan atıklar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün gözetiminde Bolu Belediyesi tarafından toplanarak söz konusu alan temizlenmiştir. Halkımızın çevre temizliğine daha hassas davranarak atıkları etrafa atmaması ve çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Atıklarını etrafa atarak doğaya ve çevreye zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi halinde haklarında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.