Çevre ve Şehircilik vatandaşları bilgilendirdi

Haber: Gönül Olutürk

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Projesi, Çevre Dostu Projesi, Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması, Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı gibi vatandaşları yakından ilgilendiren çalışmalar ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde 14 Burda AVM’de bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından; 1500 kişiye çok kullanımlı alışveriş torbası dağıtıldı. Ayrıca yaklaşık 1000 kişiye İl Müdürlüğü personeli tarafından 14 Soru 14 Cevap başlıklı anket uygulandı. Sıfır Atık projesi, Çevre Dostu Projesi, Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı konularında vatandaşları bilgilendiren personel ayrıca vatandaşların sorularını da cevaplandırdı.

Etkinlikte ayrıca Köroğlu İlkokulu-Ortaokulu tarafından atık kumaşlardan yapılmış bez torba ve Atık Materyal sergisi (tablo, kedi ve köpek yuvarı) düzenlendi. Gün boyu süren etkinliğe Bolu halkı yoğun ilgi gösterdi.