Çevre ve Şehircilik’ten riskli yapı açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevaben yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İmar barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgelerine ilişkin bilgiler Bolu Belediyesince 12.03.2019 tarih ve 2636 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden istenmiştir. Yapı kayıt belgelerine erişim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunduğundan, müdürlüğümüzce 11.04.2019 tarih ve E.3304 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapı kayıt belgelerine ilişkin bilgilerin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 13.11.2019 tarih ve E.265905 sayılı yazı ile yapı kayıt belgelerini içeren liste Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup söz konusu bilgiler 29.11.2019 tarih ve E.10712 sayılı yazı ile Bolu Belediyesine gönderilmiştir.

“SORUMLULUK BELEDİYEYE AİT”

Diğer taraftan Belediye yetkililerince risk altındaki yapıların tespit ve dönüştürülmesi yetkisi ve sorumluluğunun Belediyeye ait olmadığı iddia edilmektedir. Oysa risk arz eden yapıların tespit ve dönüştürülmesi görevlerinin; 6306 Sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1.Bendi ve ayrıca 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi gereğince ilgili İdareye, yani Bolu Belediyesi’ne ait olduğu açıkça belirtilmektedir. Belirtilen mevzuat gereğince risk arz eden binaların tespit edilmesi ve dönüştürülmesi görevi Bolu Belediyesi’ne ait olduğundan risk arz eden yapıların tespit ve dönüştürülmesi hususunda Bolu Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalara, istendiği taktirde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce destek verilebilecektir.”