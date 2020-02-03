“Çevre yolu tarım alanlarını yok edecek”

Haber: Aysun Beykoz

Güney Çevre yoluna tepkiler artmaya devam ediyor. Son olarak İzzet Baysal Sanayi Sitesi yönetiminden de açıklama geldi. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Salim Yücel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bolu’muza yapılmakta olan Güney Çevre yolunun Bolu’muza bir getirisinin olmadığı gibi tarım alanlarının da yok olacağı görülmektedir. Yeni yapılacak olan Güney Çevre yolunun İzzet Baysal Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve yeni yapılacak olan Bolu Büyük Sanayi Sitesinin Bolu’ya ulaşımında aksaklıklara sebep olacağı görülmektedir. Bey-Yem, Bey-Piliç ve Filiz Makama gibi fabrikalarında bu güzergâhta yer alması iş giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluğu arttırdığından Güney Çevre yolu Projesi yerine mevcut D-100 karayolu üzerinde bulunan önemli kavşak noktalarına Şehir Merkezinden başlanarak Battı-çıktı tabir edilen yer altı geçitleri yapılması Trafik yoğunluğunu ortadan kaldırarak ulaşımı daha kolay hale getirecektir. Ayrıca bu alanların üzerinin de park ve otopark gibi kullanılabilecek olması şehrimizi daha güzel bir görüntüye kavuşturacaktır. Bu proje Güney Çevre Yoluna harcanan bütçenin % 1 ’i ile yapılabilecek bir projedir. Bu Proje Adana Şehir Merkezinde E-5 Karayolu üzerinde başarılı bir şekilde yapılmış ve trafik yoğunluğunu bitirmiştir. Ayrıca mevcut otoyolda Abant Kavşağı ve Çaydurt arasına gişe konularak ücretsiz hale getirilmesi ve bu arada kalan Dodurga, Sarıcalar, Yukarısoku ve Sanayi Bölgesi gibi yerlerden de giriş ve çıkışlar verilerek Çevre yolu gibi kullanılması Güney Çevre yolu için harcanacak paranın hazinede kalmasını sağlayacaktır. Pek çok İlde aynı sistem başarılı bir şekilde planlanarak otoyollar çevre yolu gibi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Güney Çevre yolu projesinin yerine yukarıda bahsettiğimiz projelerin Bolumuza daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.”