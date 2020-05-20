Çevreye duyarlı Vali

Haber: BMA

3 Farklı kanunun 13 farklı maddesinden ayrı ayrı ceza kesilen kaçak avcı hakkında açıklamalarda bulunan Vali Ümit, “Bolu Valiliği koordinesinde il genelinde düzenlenen faaliyetler ve denetimler neticesinde geçtiğimiz günlerde Düzce İlinden gelerek Seben Taşlıyayla göledinde usulsüz yöntemler ve dönem dışı avcılık yapmaktan yakalanan şüpheli şahıs, tekrardan avcılık amacıyla geldiği Taşlıyayla Göledinde yapılan denetimler neticesinde aracı ile yakalandı. Araç içerisinde bulunan, 200 adet sazan cinsi balık (yaklaşık 1.000 kg., piyasa değeri yaklaşık 20.000 TL), 1 adet şişme bot, 2.000 metre ağ muhafaza altına alınarak Seben İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edil edildi. Şahıs hakkında, Bolu Valiliği'nin Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3.150 TL, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında; Zaman, bölge ve miktar kısıtlamasına uymamaktan 1.700 TL, Ruhsat tezkeresiz avlanmaktan 5.000 TL, İzinsiz satış veya nakil yapmaktan 5.000 TL, İzinsiz ticari avcılık yapmaktan 5.000 TL, Suç fiilinin tekrarından 16.700 TL, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ise; Araç hızını kavşaklarda yavaşlatmamak 132.00 TL, Saygısız ve tedbirsizlik araç kullanmaktan 132.00 TL, Emniyet kemeri kullanmamak 132.00 TL, Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2.473 TL, Dur ihtarına uymamaktan 288.00 TL, Yönetmelikte belirtilen gereçleri araç da bulundurmamaktan 132.00 TL, Teknik değişikliği bildirmemekten 132.00 TL olmak üzere; Toplamda 39.971.00 TL idari para cezası uygulandı. Kaçakçılığın önlenmesinde emek sarf eden personeli tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vali Ahmet Ümit, “çevre ve doğa ile ilgili denetim ve koruma faaliyetlerimiz hassasiyetle devam edecektir. Çevre bizim büyüklerimizden aldığımız ve çocuklarımıza en temiz şekilde vermemiz gereken bir emanettir” dedi.