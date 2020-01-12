Ceylan 4 gündür kayıp

Haber: C. Kutay AYKAN

Ailesine hiçbir şey söylemeden evinden ayrılan ve 4 gün boyunca da kendisinden hiçbir haber alınamayan 18 yaşındaki Ceylan Armutçu’nun ailesi, kızlarının kısa sarı saçlı, 1.50 boylarında, üzerinde kırmızı mont, ayağında siyah bot, 55 kilo ağırlığında olduğunu bildirdi.

155 Polis İmdat Servisi tüm birimlere kayıp Ceylan Armutçu’nun anonsunu geçerek tüm birimlerin dikkatli olmasını, görülmesi veya bulunması halinde İzzet Baysal Bahçelievler Polis merkezine bildirilmesini isterken, haberimizdeki eşkale uyan genç kızı gören veya yerini bilenlerin 155 Polis İmdat hattına haber vermelerini bekliyoruz.