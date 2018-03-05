Haber: BMA

Gelişen teknolojiyi çalışmaları ile bütünleştiren, entegre kalite yönetim sistemine sahip, insani değerler çerçevesi içinde insan kaynakları politikalarını baz alan Ceylan Yapı, 2011 yılında Murat Ceylan tarafından kuruldu. Sahip olduğu inşaat yapı kültürünü edindiği tecrübelerle birleştirerek sektörde ki konumunu sürekli olarak yineleyen ve geliştiren Ceylan Yapı, anahtar teslim inşaat müşterinin talepleri doğrultusunda değerinde arsa alım satımı ve müteahhitlik hizmetleri sunmaktadır.

Vizyonunu Bolu inşaat sektöründe, gelişen ve kendini sürekli yenileyen değerlerle, müşteriye kalite ve güven inşa etmek olarak nitelendiren Ceylan Yapı, misyonunu ise faaliyette bulunduğu sektörde yenilikçi, güvenilir, emniyetli, sağlam ve kaliteli yapılar inşa etmek, yapacak olduğu her projede kaliteyi göz önünde bulundurarak, edinmiş olduğu deneyim ve bilgi birikimini müşterilerin istekleri doğrultusunda kullanmak olarak belirtmiştir. Modern, kaliteli, güvenilir ve yaşanabilir yapılar üretmeyi hedefleyen Ceylan Yapı, bugüne değin gerçekleştirdiği ve ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi planladığı projeler ile ilimizin önde gelen firmaları arasında yer alıyor.