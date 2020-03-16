Ceylan’dan sağlık çalışanlarına çağrı

Haber: Ceylan Beykoz

Türk İş’e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası Bolu İl Başkanı Harun Ceylan, ülkemizde yayılmaya başlayan coronavirüs vakalarının ardından bir basın açıklaması yaptı. Harun Ceylan yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının tehlikeli virüse karşı önlem almasını ve koruyucu ekipmanlar dağıtılması gerektiğini söyledi.

Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçmiş tarihlerde sağlıkçılar, sıtmaya, vebaya karşı nasıl amansız mücadele vermişlerse; Çanakkale’ de, Sakarya’da, Büyük Taarruzda sağlık çalışanları ülkemizin makûs kaderini nasıl değiştirmişlerse bu günde bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs’ne (COVİD-19) karşı aynı fedakârlık ve azimle görevlerini yerine getirecekleri konusunda onlara güvenimiz tamdır. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, her zaman bütün sağlık emekçilerinin yanındayız ve onların en büyük destekçileriyiz. Bizim bütün sağlık çalışanlarına bir hususu hatırlatmak istiyoruz. Uçaklarda can güvenliğiyle ilgili bilgi verilirken, acil bir durumda ebeveynlerin çocuklarından önce kendi oksijen maskelerini takmaları önemle hatırlatılır. Bunun açıklamasını da şöyle yaparlar. Eğer ebeveyn bayılırsa çocuk onun maskesini takamaz ve ikisi de ölür. Eğer ebeveyn önce kendi maskesini takıp yaşamını devam ettirirse çocuğun hayatını da kurtarır.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KORUYUCU EKİPMANLAR DAĞITILMALI”

Açıklamasında hayatını kurtarmak isteyen bütün sağlık çalışanlarına seslenen Ceylan ayrıca, “Lütfen önce kendi sağlığınızı koruyun ki insanlığa ve topluma faydalı olabilesiniz. Ayrıca siz ne kadar sağlıklı olursanız, toplumda o kadar sağlıklı ve mutlu olur. Sizlerin yolunu gözleyen, gözlerde topluma o kadar mutluluk saçar. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası olarak, Sağlık Bakanlığımızdan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan bütün iş kollarında çalışan işçi kardeşlerimiz olmak üzere özelde Sağlık ve Sosyal Hizmetler İş Kolunda çalışanlar arasındaki ayrımlar kaldırılsın. Nasıl ki bütün Sağlık çalışanlarının izinleri ayrımsız iptal edildiyse, karantina bölgelerinde çalışan bütün sağlık çalışanlarına da ayrımsız risk primi ödenmeli,

Her türlü risk ile karşılaşma olasılığı en yüksek kesim olan sağlık çalışanlarına ayrım yapmadan ivedilikle koruyucu ekipmanlar dağıtılmalı,

Sağlık kurumlarının girişlerine termal kamera yerleştirilerek olası riskli hastaların tespit edilmesi ve oluşturulacak ekiplerce hastaneye giriş yapmadan, oluşturulacak özel alanlarda tanı ve tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmelidir. Bütün çalışanların sağlıklarının korunması için atılması gereken adımların takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.