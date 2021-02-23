Çeyrek milyon lira ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19-22 Şubat tarihlerinde, polis ve jandarma bölgesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye idari para cezası kesildi. Ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm ekiplerin, Bolu Valisi Ahmet Ümit koordinasyonunda denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu kent genelinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 80 kişiye 250 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekiplerce kentteki iş yerlerinde, kısıtlama günlerinde de yoğun bir şekilde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 10:24