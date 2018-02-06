Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Başalan Yaylasında yer alan Bolu Tevfik Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 25 yıldır ara verilmeden düzenlenen kamplara, her yıl bin 500-2 bin arasında izci katılıyor. Türkiye'nin çeşitli illeri, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistinli genç ve çocukların katıldığı Milli Kış Kampları'nda izcilere zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve yanındakileri hayatta tutma eğitimleri veriliyor. İzciler kamp alanında hazırlanan özel parkurlar ve eğitim alanlarında kış şartlarında ihtiyaç duyacakları kızak ve kayak kullanma, karda çadır kurma, kar mağarası yapma, dağcılık, ateş yakma, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanma ile ilk yardım, doğada beslenme ve yaşam, karda hayvan izi takibi ve yön bulma eğitimleri alıyor. Eğitimleri eksiksiz bir şekilde öğrenen izciler yıl içinde katılacakları diğer izcilik kamplarının ardından yıl sonunda, Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Kampı'na katılarak, kamp programlarını tamamlayacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, yaptığı açıklamada, Bolu Aladağ'da çeyrek yüzyıldır yaptıkları kış kamplarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirtti. İzcilerin, ünite, kulüp ve mahalli kampların ardından milli kamplara katılım sağladığını anımsatan Subaşı, "Kış kampları izcinin kendisini kış şartlarında eğitebilmesi ve başkalarına yardımcı olabilmesi için gerekli olan kamplardandır. Kış kampına katılan izcilerin asıl hedefi, Allahuekber Dağı şehitlerini anma faaliyetlerine katılabilmektir. Çünkü orada, eksi 45 derecede çok ciddi şartlarda kalacaklar. Aşama aşama belli bir noktaya gelen izcilerimiz, bu faaliyetlerden sonra Allahuekber Dağları'na gitmeye hak kazanır" diye konuştu.

Subaşı, Türk izcilerinin rutin kamp faaliyetlerinin yanı sıra birçok alanda da faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Kış kamplarını tamamlayan izcilerimiz aynı zamanda arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz içinde de yer alır. Şu anda sadece burada değiliz. Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma İnsani Yardım ekipleri, Hatay ilimizde faaliyetteler. Her hafta 20 kişi orada hizmet edip, Kızılay’a yardım ediyorlar. Orada bulunan Suriyeli ve Türkmen izcilerimize destek oluyorlar. Aynı zamanda bölgeye atılan bombalar dolayısıyla da sivil savunma faaliyetini icra ediyorlar" şeklinde konuştu.

Halen Suriye içinde yaşamını devam ettiren ve Türkiye İzcilik Federasyonu ile koordineli çalışan izcilerin de bölgede Kızılay tarafından kurulan çadır kentlere destek sağladığını anlatan Subaşı, "Her zaman ve her yerde birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kampımız vardı. Bu hafta yine var ve önümüzdeki hafta bu sefer sadece Suriye ve Filistinli izcilere mahsus bir kış kampı düzenleyeceğiz. O kampımızda da 450-500 izcimizi ağırlamayı planlıyoruz. Malum olduğu üzere bizim Türkiye sınırları içinde 4 bin 500 Suriyeli izcimiz var. Onların da kış kampı ihtiyacını burada karşılayacağız ve kış şartları altında nasıl yaşayacakları konusunda eğitim vereceğiz" ifadesini kullandı.

Subaşı, çocuklarını izcilik kamplarına gönderen aileler sayesinde 2017 yılında yapılan dünya konferansında, Türkiye'nin Avrupa'da en hızlı ve kaliteli büyüyen izcilik teşkilatı ilan edildiğini bildirdi.