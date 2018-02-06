banner133

banner101

06 Şubat 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çeyrek yüzyıldır devam ediyor

    Aladağ'da 25 yıldır gerçekleştirilen Milli Kış Kampı'na katılan izciler, zorlu doğa koşullarında hayatta kalma eğitimi almalarının yanı sıra arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinde de çalışmalarda bulunuyor.

    06 Şubat 2018 Salı 06:08
    Bu haber 72 kez okundu
    Çeyrek yüzyıldır devam ediyor
    Foto galeriye git

    Haber: Ceylan Beykoz

    Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Başalan Yaylasında yer alan Bolu Tevfik Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 25 yıldır ara verilmeden düzenlenen kamplara, her yıl bin 500-2 bin arasında izci katılıyor. Türkiye'nin çeşitli illeri, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistinli genç ve çocukların katıldığı Milli Kış Kampları'nda izcilere zorlu doğa koşullarında hayatta kalma ve yanındakileri hayatta tutma eğitimleri veriliyor. İzciler kamp alanında hazırlanan özel parkurlar ve eğitim alanlarında kış şartlarında ihtiyaç duyacakları kızak ve kayak kullanma, karda çadır kurma, kar mağarası yapma, dağcılık, ateş yakma, soba yakma, odun kırma, balta ve bıçak kullanma ile ilk yardım, doğada beslenme ve yaşam, karda hayvan izi takibi ve yön bulma eğitimleri alıyor. Eğitimleri eksiksiz bir şekilde öğrenen izciler yıl içinde katılacakları diğer izcilik kamplarının ardından yıl sonunda, Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Kampı'na katılarak, kamp programlarını tamamlayacak.

    Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, yaptığı açıklamada, Bolu Aladağ'da çeyrek yüzyıldır yaptıkları kış kamplarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirtti. İzcilerin, ünite, kulüp ve mahalli kampların ardından milli kamplara katılım sağladığını anımsatan Subaşı, "Kış kampları izcinin kendisini kış şartlarında eğitebilmesi ve başkalarına yardımcı olabilmesi için gerekli olan kamplardandır. Kış kampına katılan izcilerin asıl hedefi, Allahuekber Dağı şehitlerini anma faaliyetlerine katılabilmektir. Çünkü orada, eksi 45 derecede çok ciddi şartlarda kalacaklar. Aşama aşama belli bir noktaya gelen izcilerimiz, bu faaliyetlerden sonra Allahuekber Dağları'na gitmeye hak kazanır" diye konuştu.

    Subaşı, Türk izcilerinin rutin kamp faaliyetlerinin yanı sıra birçok alanda da faaliyet gösterdiğini ifade ederek, "Kış kamplarını tamamlayan izcilerimiz aynı zamanda arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz içinde de yer alır. Şu anda sadece burada değiliz. Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma İnsani Yardım ekipleri, Hatay ilimizde faaliyetteler. Her hafta 20 kişi orada hizmet edip, Kızılay’a yardım ediyorlar. Orada bulunan Suriyeli ve Türkmen izcilerimize destek oluyorlar. Aynı zamanda bölgeye atılan bombalar dolayısıyla da sivil savunma faaliyetini icra ediyorlar" şeklinde konuştu.

    Halen Suriye içinde yaşamını devam ettiren ve Türkiye İzcilik Federasyonu ile koordineli çalışan izcilerin de bölgede Kızılay tarafından kurulan çadır kentlere destek sağladığını anlatan Subaşı, "Her zaman ve her yerde birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kampımız vardı. Bu hafta yine var ve önümüzdeki hafta bu sefer sadece Suriye ve Filistinli izcilere mahsus bir kış kampı düzenleyeceğiz. O kampımızda da 450-500 izcimizi ağırlamayı planlıyoruz. Malum olduğu üzere bizim Türkiye sınırları içinde 4 bin 500 Suriyeli izcimiz var. Onların da kış kampı ihtiyacını burada karşılayacağız ve kış şartları altında nasıl yaşayacakları konusunda eğitim vereceğiz" ifadesini kullandı.

    Subaşı, çocuklarını izcilik kamplarına gönderen aileler sayesinde 2017 yılında yapılan dünya konferansında, Türkiye'nin Avrupa'da en hızlı ve kaliteli büyüyen izcilik teşkilatı ilan edildiğini bildirdi.

    Anahtar Kelimeler: Aladağda, 25, Yıldır, Gerçekleştirilen, Milli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Hayatın İçinden
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Terziler “ESNAF” Odamızdan…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 1,91
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Do you speak english?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ AL LAH’A ÖĞRETİLEN DİN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir EN AĞIR YÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİRİNİN BÖYLE OLMUYOR DEMESİ LAZIM !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel CHP 36. Olağan Kurultayına doğru
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129