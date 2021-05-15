Ceza üstüne ceza yediler!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Polisler, ilimiz Sağlık Mahallesi Yelki Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri 14 ABD 028 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında D-100 kara yoluna giren otomobilin sürücüsünü tüm çabalarına rağmen durduramayan polis, durumu yol güzergahında uygulama yapan diğer ekiplere bildirdi. Uygulama noktasında da kendisini durdurmaya çalışan polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalışan sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimindeki dinlenme tesisine girdi. Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından şüphelinin aracını dinlenme tesisinin otoparkında park halinde buldu.

Dinlenme tesisinde görevli jandarma ile hem tesis içinde arama yapan hem de güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, araçtan inen 3 şüphelinin bölgedeki akaryakıt istasyonuna doğru kaçtığını belirledi. Ekipler, başka bir araçla olay yerinden kaçtığını tespit ettikleri kadın şüpheli M.Ö'yü takip sonucu Anadolu Otoyolu üzerinde yakalandı.

Sürücü T.Ü. ile araçtaki T.Ö'nün kendisini evine bırakacağı esnada polisle karşılaştıklarını söyleyen M.Ö'nün ifadesi üzerine ekipler, gittikleri akaryakıt istasyonunun tuvaletinde T.Ü'yü yakaladı. Olay yerinden kaçan T.Ö. ise polise teslim oldu.

Ekipler, T.Ü'ye, dur ihtarına uymama ile ters yönde araç sürme gibi trafik kurallarını ihlalden 10 bin lira ceza kesti. Ayrıca ekipler, aralarında M.Ö'yü akaryakıt istasyonundan kaçıran kişi ile T.Ü'nün de bulunduğu 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan da işlem yaptı.