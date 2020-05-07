Ceza yerine maske

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği tarafından İzzet Baysal Caddesine giriş ve çıkışların vatandaşlara serbest bırakılmasının ardından, emniyet güçleri maske takmayanlara, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının bulunması nedeniyle tedbirleri artırdı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzzet Baysal Caddesine maskesiz çıkan 31 yaşındaki E.C.A. isimli vatandaş görevli bekçiler tarafından durduruldu.

Olay yerine konuyla ilgilenen ve ceza tatbik eden Yunus ekipleri çağrıldı. Yunus ekipleri 31 yaşındaki vatandaşa maske takmaması nedeniyle 392 TL adli para cezası uygulamak isterken, sorulan sorulara ilginç cevap veren E.C.A.’nın engelli olduğu anlaşıldı. Yunus ekipleri ceza yerine, ekip otosunda bulundurulan maskelerden birini hediye etti. Vatandaşın maskeyi takamaması üzerine yunuslar, maskeyi kendi elleriyle vatandaşa takarak örnek bir davranışta bulundu. Bu olayı gören vatandaşlar, polisleri takdir ederek, “Her şey ceza değil. Polisimiz çok güzel bir davranışta bulundu” diyerek tebrik ettiler.