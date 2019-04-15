Cezadan bakın nasıl kurtuldular!

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han ile Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İlimizde Basit yaralama suçundan mahkemelik olun 12, Basit tehdit suçunu işleyen 6, Kişinin huzur ve sükununu bozan 3 ve Hakaret suçu işleyen 21 olmak üzere toplam 42 vatandaş Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu’na giderek, davacı tarafla anlaşma yoluna gitti. 42 kişi, “Özür Dilerim” diyerek ceza almaktan kurtuldu.

UZLAŞTIRMA BÜROSU

Uzlaştırma bürolarının ne olduğu ve ne iş yaptıkları, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreç uzlaştırma bürolarında işliyor. İşte, uzlaştırma büroları ve hukukta uzlaşma hakkında merak edilen tüm detaylar...

Uzlaştırma ceza uyuşmazlıklarına alternatif olarak çıkmış,tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade eden ceza hukuku kurumudur. Hangi suçların uzlaşmaya tabi olduğu CMK 253. Maddesinde düzenlenmiştir. Basit yaralama,hakaret,tehdit,basit hırsızlık,mala zarar verme,konut dokunulmazlığını ihlal uzlaştırmaya tabi suçların başında gelmektedir.Uzlaştırmaya tabi suçların detaylı listesi uzlastirma.gov adresinde bakanlığın sitesinde mevcuttur.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Fail ve mağdur, uzlaştırmacılar eşliğinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Taraflar görüşmeler sırasında mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, topluma faydalı birey olunmasını sağlayacak programlara katılma, maddi ve manevi zararın karşılanması ve bağışta bulunma gibi edimleri (anlaşma kararı) belirliyor. Bu tür edimler üzerinde tarafların uzlaşmaya varmaları suretiyle dosyalar sonuçlandırılıyor. Böylece, uzun yargılama süreçleri de sona eriyor.

UZLAŞMA NASIL YAPILIR?

• Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hâkim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.

• Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.

• Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.

• Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendirilir.

• Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.

• Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanır ve ceza yargılaması biter.