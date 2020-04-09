Cezadan kurtulamadı

Haber: C. Kutay Aykan

65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bu yasağa uymayanlara cezalar bir biri ardına kesiliyor. 17 yaşındaki Afgan uyruklu Ahmed A. isimli bir genç sokağa çıkma yasağına rağmen İzzet Baysal Caddesine çıkınca gece kartalları ismi verilen Bekçiler ile Yunus ekiplerine takıldı.

Yunus ekipleri yasak olmasına rağmen bu yasağı delen Afgan Uyruklu Ahmed A.’ya gerekli bilgiler verildikten sonra hakkında 392 TL adli para cezası kesildi. Genç Afganlı, 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağını bilmediğini, polislerden öğrendiğini ve hemen eve gideceğini belirterek, işlemlerinin ardından aldığı cezayla birlikte evine gitti.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 16:45