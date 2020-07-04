Cezaevi 2020 yılının sonunda açılıyor

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz günlerde, Ceza ve Tevkif Evleri heyeti ile birlikte Gerede Cezaevinde son incelemelerini gerçekleştirdi, İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Allar, 200 bin metrekarelik bir alanı daha önce tahsis ettiklerini belirterek, "Ceza ve Tevkif Evleri heyeti ile yapımı son aşamaya gelen cezaevimizde incelemeler gerçekleştirdik. Ceza ve Tevkif Evleri heyeti incelemelerini gerçekleştirdikten sonra cezaevinin 2020 yılının sonunda açılacağını bize bildirdi” dedi.

“İLÇE NÜFUSU ARTACAK, İLLER BANKASINDAN GELECEK PAY YÜKSELECEK”

Konuya ilçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak baktıklarını söyleyen Allar açıklamasında ayrıca, “Bin 500 mahkum kapasiteli, yaklaşık 700 ila 1000 arası çalışanı olacak bir yatırım. Mahkûmları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının, avukatlarının ilçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 5 ila 10 bin insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme-içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile İlçe nüfusu artacak İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda avantajları; olabilecek dezavantajlardan daha fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de yerleşke formatında yatırımlar devam edecek. Yatırım bedeli 110 Milyon Tl olan Cezaevinin ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilimiz Mehmet Yılmaz Beye ve AK Parti Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü Beye teşekkürlerimi sunuyorum ” ifadelerini kullandı.