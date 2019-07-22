Cezaevi 2020’de açılıyor

Haber: BMA

Sık sık ilimiz Bolu’ya gelerek Gerede’ye de sürekli ziyaretlerde bulunan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz hafta yine Gerede’deydi. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin ile beraber ilçede ziyaretler gerçekleştiren HSK Başkanvekili Yılmaz, yeni hizmete giren Esentepe Otel, Arkut Dağı Sporcu Eğitim Merkezi, Şehit İsmail Coşkun Yarım Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Gerede Şehir Stadyumu, Açık ve Kapalı Tenis Kortları ve son olarak Gerede Gençlik Merkezine giderek incelemelerde bulundu.

Gerede Gençlik Merkezinde açıklamalarda bulunan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “Özellikle gençlere yönelik muazzam yatırımlar yapılmış. Bu beni çok sevindirdi. Yaz mevsiminde kayak okulu öğrencilerinin çalışmalarına devam ederek olimpiyatlara hazırlanması fevkalede sevindirici. Yüzme havuzunu gezdik. Spor salonu, kafesi, havuzu bir çok ilde yok bu özellikleriyle. Şehir stadında bende geldiğim zaman yürüyüş yapıyorum. Belediye Başkanımız buraları tamamlayacağını ve yürüyüş yollarını baştan yenileneceğini ifade etti. Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal’a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz; yapımı devam eden cezaevi inşaatı ile ilgili herhangi bir ödenek probleminin olmadığını belirterek, 2020’de hizmete açılacağını ifade etti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında, “HSK Başkanvekilimiz Mehmet Yılmaz Ağabeyimiz, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz, hizmete açtığımız ve hizmete girecek tesisleri inceledi, memnuniyetini bildirdi. Yapımı devam eden cezaevi inşaatı ile ilgili herhangi bir ödenek probleminin olmadığını teyit ederek, 2020’de açılacağını ifade etti. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunarım” dedi.



