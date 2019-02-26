Cezaevi değil sanki fabrika

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında özel materyaller Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlülerce üretildi. 80 hükümlü günde çift vardiya çalışarak, 100 farklı çeşitte 143 bin materyal seti hazırladı. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için 100 farklı çeşitte 143 bin materyal seti hazırlandı. Proje Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Milli Eğitim ile Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirilmişti.

5 MİLYON PARÇA ÜRETİM

Materyalleri hazırlayanlar ise Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı’na bağlı Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler... Üretim aşamasında 10 personel ve 80 hükümlü günde çift vardiya çalıştı. Proje kapsamında hükümlüler tarafından 5 milyon 161 bin 600 parça materyal üretildi.

ÖNCE ÇOCUK SAĞLIĞI

Üretim sırasında çocukların sağlığı da unutulmadı. Kayın ağacı, su bazlı anti bakteriyel ve gıda boyası kullanıldı. Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler aynı zamanda ilkokul öğrencileri için de sıra yaptı. 2018 yılında farklı iş yurtlarında üretilen 51 bin 665 sıra köy okullarına dağıtıldı.