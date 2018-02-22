Haber: Gönül Olutürk

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak İstanbul Maltepe Açık Cezaevi’ne giren ve burada da ‘Cezaevine Yasak Eşya Sokmak’ suçundan cezası devam eden 39 yaşındaki S.Ü. 2 ay önce izin alarak cezaevinden çıktı ve bir daha dönmedi. Cezaevi firarisi olmak suçundan yakalama kararı çıkartılan S.Ü’nün en son Bolu’da olduğu tespit edildi. Hemen harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.Ü’yü Gölköy’de olduğunu belirledi. Gölköy’e giden ekipler, S.Ü.’yü ailesiyle birlikte piknik yaparken yakaladı. S.Ü.’nün üzerinde yapılan aramada da ruhsatsız olduğu tespit edilen silah ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.