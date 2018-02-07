Haber: Semih Baykal

İlimiz Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir evden 4 gün önce hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı tespit eden ekipler, evine operasyon yaptı. Ekipler, Murat G. Adlı şahsı evinde çaldığı LCD televizyon ile yakaladı. Emniyete götürülen Murat G.’nin bir yıl önce cezaevinden firar ettiği ve bugüne kadar sahte kimlikle saklandığını öğrenildi. Cezaevinden firar etmek ve 2 ayrı hırsızlık suçu ile hakkında 3 farkı yakalama kararı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Murat G tutuklanarak cezaevine gönderildi.