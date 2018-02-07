Haber: Semih Baykal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor. Başarılı Polisler ilimiz merkezinde bir evde hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler yaptıkları araştırmalarda evde bulunan bir adet LCD televizyonu çalındığını tespit etti. Hırsızı yakalamak için il genelinde araştırma yapan ekipler, 2017 yılında cezaevinden firar eden ve sahte kimlikle bugüne kadar yaşayan M.G adlı şahsa ulaştı. Yaşadığı eve operasyon yapan ekipler, M.G’yi ve çaldığı televizyonu yakaladı. Gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce iki hırsızlık suçundan ve bir de cezaevi firari olmaktan sabıkasının da bulunduğu öğrenildi.