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15 Ekim 2017 Pazar
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    • Cezaevi inşaatı devam ediyor

    Uzun süredir gündemde olan cezaevi projesinin yapımı için ilk kazmanın Eylül ayı sonunda vurulduğu cezaevinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    15 Ekim 2017 Pazar 12:28
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    Cezaevi inşaatı devam ediyor

    Haber: BMA

    Son birkaç yıldır yapılması gündemde olan ve resmiyet kazanması beklenen L tipi ve açık ceza evi projesi Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın çalışmaları ile mutlu sona ulaşmıştı ve ilk kazma geçtiğimiz ay vurulmuştu. İnşaat çalışmaları devam eden cezaevi ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede sevdalısı insanların sayesinde bu projeler ilçemize kazandırıldı. 200.000 m²’lik bir alanı daha önce tahsis etmiştik. Biz konuya ilçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak bakıyoruz. 1500 mahkûm kapasiteli, yaklaşık 750 çalışanı olan bir yatırım. Mahkûmları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının ilçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 500 ila 10000 arasında insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme-içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile ilçe nüfusumuz artacak, İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda yapımı devam eden cezaevinin avantajları, olabilecek dezavantajlarından yüzlerce kat fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de yerleşke formatında yatırımlar devam edecek” ifadelerini kullandı.

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