Cezaevi inşaatında şüpheli ölüm

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Kaza, Gerede ilçesinde yapılmakta olan Cezaevi inşaatında yaşandı. Olay önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Sinan Koç (41) isimli işçi beton döküm esnasında elektrik akımına kapılarak yüksek voltta akıma maruz kaldı. Elektrik çarpmasıyla kalp krizi geçiren Koç’a ilk müdahaleyi olay yerine çağırılan 112 acil servis ambulansı personeli yaptı. Hemen 112 Acil ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç, buradaki bir buçuk saatlik müdahalenin ardından saat 19.00 sıralarında hayatını kaybetti.

ŞÜPELİ ÖLÜME SORUŞTURMA

Yaşam mücadelesini kaybeden Koç’un, kesin ölüm sebebinin bulunması için Gerede Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Koç’un cansız bedeni Savcılığın talimatı üzerine otopsi yapılmak üzere Bolu Adli Tıp kurumuna gönderildi. Yapılacak otopsinin ardından talihsiz işçinin kesin ölüm nedeninin belirleneceği ve olayda inşaat şirketinin kusurunun olup olmadığının belirleneceği bildirildi.

İŞ KİMİN BELLİ DEĞİL

Adalet bakanlığı tarafından 2017 Ağustos ayı içerisinde ihale yapılan ve inşaatı başlayan Gerede L tipi ve açık ceza infaz kurumu inşaatı ihalesini Arıtürk firmasının aldığı daha sonra bu firma inşaat yapımını alt taşeron firma olan Azel Gayrimenkul Ltd. Şti. firmasına verdiği öğrenildi. Talihsiz işçinin yaşamının kaybettiği sırada ise Güven Beton isimli şirketin cezaevi inşaatında beton dökümü gerçekleştirdiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 10:30