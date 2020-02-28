Cezaevi personeline deprem eğitimi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, eğitim semineri hakkında şunları söyledi; “Ülkemizdeki ve ilimizdeki deprem gerçeğinden hareketle, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince Bolu Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile Bolu F, T, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik personeline "Afet Bilinci Eğitimi" verildi. 25-26-27/02/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime katkılarından dolayı Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.

Afet Bilinci Eğitimine çok sayıda Hakim, Savcı ve Cezaevi personeli katılım gösterdi. Verilen eğitimle personel deprem konusunuda bilinçlendirildi.

