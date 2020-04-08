Cezaevi personeline moral ziyareti

Haber: C. Kutay Aykan

Cezaevi personeli, kendileriyle birlikte hükümlü ve tutukluların koranavirüs hastalığından korunmaları için 15 gün izolasyonda,15 gün evde kalacak şekilde vardiyalar halinde nöbet hizmetlerini yerine getirmeye başladı ve Bolu Valiliği’nce tahsis edilen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalıyor. Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp ve cezaevi müdürleri de personellerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı.

Cezaevi personellerine gerçekleştirdikleri ziyarette açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; “ Adalet Bakanlığımızın aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu cezaevlerinde görev yapan personelimizi izole edildikleri yurtlarda Adalet Komisyonu Başkanımız ve cezaevi müdürlerimizle ziyaret ettik. Bilindiği üzere; İaşeleri ve cezaevine ulaşımları Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumumuzca sağlanan personelimizin izole kaldıkları dönemde ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere idari izinde bulunan personel arasından vefa destek grupları oluşturulmuştu” dedi.

POZİTİF VAKA YOK

Bolu Adliyesi olarak aldıkları tedbirler sonucunda koronavirüs pozitif olan bir vakaya rastlanılmadığını da söyleyen Yaman; “Ülkemizin topyekun salgın hastalıkla mücadele verdiği bu dönemde her zaman olduğu gibi fedakarca görevini getiren kurum müdürleri ve personelimize teşekkür ediyoruz. Bu güne kadar en üst seviyede alınan tedbirler sayesinde an itibariyle koranavirüs pozitif olan cezaevi personelimiz, hükümlü ve tutuklumuz bulunmamakta olup, bugüne kadar alınan ve bundan sonra tavsiye olunacak tüm tedbirler takip edilmeye devam edilecektir” şeklinde ifade etti.