Yaklaşık 1.5 yıldır gündemde olan ve resmiyet kazanması beklenen L tipi ve açık ceza evi projeleri Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve HSYK Başkanı Mehmet Yılmaz’ın girişimleri ile mutlu sona ulaştı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada Gerede sevdalısı insanların sayesinde bu projeler İlçeye kazandırıldı. 200.000 m2 bir alanı daha önce tahsis etmiştik. Cezaevleri isim olarak kulağa hoş gelmiyor. Bazı vatandaşlarımızda tedirginlik oluşturuyor. Ancak endişe edecek, tedirgin olacak hiçbir şey yok. Biz konuya İlçe ekonomisine büyük bir kazanım olarak bakıyoruz. 1000-1500 mahkum kapasiteli, 750-1000 arası çalışanı olan bir yatırım. Mahkûmları ziyarete gelecek yakınlarının, akrabalarının İlçeye giriş çıkışlarını düşünün. Ayda 5000-10000 insan gelecek, gidecek. Konaklama, yeme-içme, gıda kısacası özellikle hizmet sektörü çok büyük bir atılım yapacak. Çalışacak personel sayısı itibari ile İlçe nüfusu artacak İller Bankasından gelecek pay yükselecek. Bütün bunları bir araya topladığımızda avantajları olabilecek dezavantajlardan yüzlerce kat fazla. Bu iş bu projelerle kalmayacak. Gelecekte de kampus formatında yatırımlar devam edecek. Bu konuda bürokratik engellerin aşılmasında büyük emekleri bulunan; gece-gündüz demeden, gündemleri Türkiye ile dolu olmasına rağmen Gerede’yi de bir an bile unutmayan iki değerli insan HSYK Başkanımız Hemşehrimiz, ağabeyimiz Sayın Mehmet Yılmaz ve Bolu Milletvekilimiz Gerede’nin evladı Sayın Fehmi Küpçü’ye ve emeği geçen herkese İlçe Halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Projelerin ihale tarihlerinin henüz belli olmadığı yakın tarihte yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Birleşik Medya Ajans (BMA)